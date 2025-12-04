Суд вынес приговор хакеру за атаки на «Почту России» в интересах ВСУ

Московский областной суд приговорил жителя Ногинска Артема Хорошилова (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) к 21 году колонии строгого режима за организацию DDoS-атаки на информационные ресурсы «Почты России» в интересах Украины.

Суд признал Хорошилова виновным в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру России, передает ТАСС.

Согласно материалам дела, в августе 2022 года осужденный вступил в сговор с представителями украинской хакерской группировки «IT Army of Ukraine», которую контролируют украинские спецслужбы. После этого он провел DDoS-атаки на сайты «Почты России», что вызвало их временную блокировку.

Кроме того, Хорошилов перечислил около 690 тыс. рублей в виде денег и криптовалюты иностранным фондам, которые финансируют военные формирования Украины.

Следствие также установило, что мужчина планировал диверсию: он намеревался взорвать железнодорожные пути, которые использует войсковая часть Минобороны России для перевозки военных грузов. Для этого он выбрал и сфотографировал место диверсии, а также нашел в интернете инструкцию по самостоятельному изготовлению взрывчатки. Однако российские спецслужбы пресекли его преступную деятельность, не позволив довести замысел до конца.

В апреле 2025 года Росфинмониторинг включил Артема Хорошилова в перечень террористов и экстремистов.

