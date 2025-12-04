Стали известны жуткие подробности о пытках в рехабе Антонова

Пациент рехаба Максим Антонов из-за постоянных голодовок и издевательств похудел на 60 кг за три месяца. Об этом пишет Mash.

По информации телеграм-канала, из центра 27-летнего сына отец забрал избитым, в синяках с ног до головы и исхудавшего до анорексии.

В центр молодой человек приехал в весе 100 кг, а в день выписки весил 40.

По словам парня, его били по почкам, а перед выпиской замазали синяки на теле тональным кремом. Об этом он рассказал отцу-бизнесмену.

Также пациента обливали холодной водой и морили голодом: на 40 человек давали одну курицу в день и по три кусочка хлеба.

Ранее, как сообщили «МК» в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области, женщина пояснила, что у нее обманом похитили деньги, а ее сестре, помещенной в центр реабилитации в деревне Малое Видное, причинили вред здоровью. Позднее с похожими заявлениями в полицию обратились еще три человека.