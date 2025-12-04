Новорожденного младенца обнаружили соседи в подъезде жилого дома

В Альметьевске в подъезде жилого дома на улице Ленина обнаружен подкидыш. Младенца нашли местные жители, которые незамедлительно сообщили о находке в экстренные службы. Об этом информирует Telegram-канал Mash Iptash.

Очевидцы сразу вызвали бригаду скорой медицинской помощи и полицию. Ребёнка немедленно передали медикам для осмотра и оказания необходимой помощи.

По предварительной информации, мать младенца оставила его в подъезде и скрылась. Её удалось зафиксировать на камерах видеонаблюдения. Женщина на кадрах одета в белую куртку с капюшоном, в руках и чёрная сумка.

В настоящее время жизни и здоровью малыша ничего не угрожает. Он находится под постоянным наблюдением врачей в медицинском учреждении, где ему обеспечен необходимый уход.

Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания женщины, подозреваемой в оставлении ребёнка. Личность матери пока не установлена, но у следствия уже есть записи с камер наблюдения.