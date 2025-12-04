Обвиняемая в отмывании 127 миллионов рублей блогерша Митрошина сделала заявление

На заседании блогер Александра Митрошина, обвиняемая в отмывании 127 миллионов рублей, сделала заявление. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, она частично признала вину. Блогер сказала, что не могла предположить, что ее действия по продаже принадлежавших ей объектов недвижимости могут быть расценены как легализация денежных средств. Митрошина отметила, что не скрывала свои денежные переводы и факт самих сделок.

Ранее сообщалось, что суд продлил ей содержание под домашним арестом на полгода.