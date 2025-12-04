Покупавшего у Тимати и Литвина рекламу основателя элитного рехаба задержали

В Московской области правоохранители задержали основателя элитного рехаба «Антонов PRO» Максима Антонова, который покупал рекламу своего центра у бизнесмена и рэпера Тимати. Об этом пишет Telegram-канал «112».

По данным канала, 30 ноября один из постояльцев рехаба сообщил родственникам об избиениях. Он также рассказал, что людей морят голодом. После этого в рехаб приехали силовики, которые задержали основателя и некоторых сотрудников. Правоохранители также обнаружили свидетельства пыток.

Задержанный — 41-летний Максим Антонов, который сам ведет блог и рассказывает о том, что был наркоманом. Его рехаб рекламировали многие российские звезды, среди которых Тимати и блогер Михаил Литвин.

25 ноября стало известно о пытках в незаконном реабилитационном центре в Дедовске. В рехабе содержались 24 человека, которых лечили от гаджетомании.