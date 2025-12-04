Число пострадавших растет: что известно об отравлении химическим веществом в Москве

Стало известно об увеличении числа людей, которые отравились в многоэтажном доме на Нижегородской улице в Москве. Об этом сообщает Shot.

Сегодня утром появилась информация, что мужчина, проживающий на восьмом этаже многоквартирного дома в Москве, был госпитализирован в критическом состоянии после отравления неизвестным веществом. Сотрудники полиции и спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Shot выяснил, что число пострадавших составило три человека.

Как стало известно, сотрудники полиции и спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Специалисты МЧС надели защитные костюмы и провели замеры уровня вредных веществ в воздухе. Полученные результаты показали превышение предельно допустимых норм, что подтвердило предположения о химическом отравлении.

Все жильцы девятиэтажного здания были эвакуированы для обеспечения их безопасности. В настоящее время проводится дезактивация зараженного помещения и дезинфекция остальных жилых зон. Медицинские специалисты оценивают состояние пострадавших как тяжелое и применяют комплексные меры по лечению и диагностике.