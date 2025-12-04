Со дна озера в российском городе достали автомобиль с мужчиной внутри

В Новосибирском районе со дна озера Плес достали автомобиль с пролежавшим там 13 лет трупом. Об этом сообщает ngs.ru.

По данным издания, озеро Плес находится в СНТ «Ивушка». Там в 30 метрах от берега правоохранители нашли машину марки Toyota Corolla, пролежавшую на дне водоема примерно 13 лет. Автомобиль лежал на крыше, а на заднем сиденье был обнаружен мужчина.

Машина была поднята наверх. В скором времени правоохранители приступят к работе над выяснением обстоятельств произошедшего.

