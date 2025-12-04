Женщина топила малышей, которые были красивее ее собственных

В индийской деревне Наулта свадебное торжество обернулось шокирующим открытием: в разгар праздника было обнаружено тело шестилетней Видхи. Эта трагедия, первоначально принятая за несчастный случай, привела к раскрытию серии жестоких детоубийств. По данным The Times of India, подозреваемая — 34-летняя Пунам, мать четверых детей — призналась в убийстве четырёх детей за последние два года.

Согласно показаниям, мотивом преступлений стала патологическая зависть. Пунам целенаправленно выбирала жертв среди детей своих родственников, которых считала красивее собственных. Она заманивала их под благовидными предлогами, лишала жизни, топя в ёмкостях с водой, а затем тщательно имитировала несчастный случай. Её жертвами стали, в частности, девятилетняя племянница и даже собственный трёхлетний сын, который, как она опасалась, мог её разоблачить.

Последнее убийство было совершено с леденящим хладнокровием прямо во время свадьбы. После расправы над шестилетней двоюродной сестрой Пунам вернулась к гостям, не выказав беспокойства. В настоящее время женщина задержана, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств дела и определения меры пресечения.