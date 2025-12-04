Арестованный миллиардер Сулейманов пожаловался на здоровье

Миллиардер Ибрагим Сулейманов, обвиненный в организации расправ, пожаловался в суде на состояние здоровья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела, с которыми ознакомилось агентство.

© Суды общей юрисдикции города Москвы

Сулейманов перенес инфаркт миокарда и кому. Защита просила отпустить миллиардера из СИЗО под домашний арест, ссылаясь на состояние его здоровья.

«Если будет рецидив, то в условиях следственного изолятора сложно вызвать скорую помощь, которая бы обладала необходимыми лекарствами, которые могли бы купировать это состояние», — заявил адвокат.

Тем не менее суд оставил Сулейманова в СИЗО до 27 февраля 2026 года.

Миллиардер был задержан в начале октября. Ему вменяют причастность в двум расправам и одному покушению на своих противников в 1999, 2004 и 2021 годах. Он не признает вину.