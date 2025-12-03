Стали известны последние слова пропавшей в Таиланде участницы «Голоса»

Подруга минчанки Веры К., участницы популярного шоу «Голос», показала журналистам переписку с погибшей в Мьянме девушкой, пишет «СтарХит».

По данным портала, девушка уехала в Таиланд из Петербурга на заработки — ее внимание привлекло объявление о наборе моделей со знанием языков.

Вскоре после приезда Вера перестала выходить на связь. Родственники и власти Белоруссии два месяца разыскивали минчанку, но позже стало известно, что девушка погибла — ее обманули, а затем убили ради органов.

Бабушка погибшей заявила, что никаких сведений о внучке у нее нет — никто не звонил, выкуп не требовал, ничего не предлагал.

Подруга Веры заметила, что после приезда в Таиланд девушка прислала ей SMS с признанием о том, что попала в беду.

«У меня ощущение, что попала в рабство. В Бангкоке провела 8 дней, потом повезли в другую страну, мы пересекли озеро, потом забрали куда-то, в итоге через гору добиралась», — процитировала SMS ее подруга.

По ее словам, через несколько дней от Веры пришла еще SMS. И больше на связь она не выходила.

«Вчера первый рабочий день был, пока что вливаюсь. Меня обманули», — сообщила минчанка.

Ранее сообщалось, что Вера переехала в Таиланд, с тем, чтобы работать в скам-центре (организации, где девушки флиртуют с молодыми людьми и уговаривают их вложить деньги в площадки мошенников).

Связь с девушкой пропала 4 октября. Предполагалось, что ее вывезли в Мьянму, чтобы продать в трудовое рабство. Вместе с тем, подтверждения не было, также как и не было каких следов девушки — документов, одежды, гаджетов.