Найдены таинственно пропавшие в Турции москвичка и ее сын

На границе с Сирией силовики нашли 32-летнюю москвичку Дарью и ее сына, 10-летнего Максима, таинственно пропавших больше месяца назад в Турции, пишет Telegram-канал Shot.

Пропавшие были обнаружены в районе турецкого города Адана, расположенного недалеко от границы с Сирией. По предварительной версии, женщину загипнотизировали и завербовали в ИГ*.

В настоящее время россияне находятся под присмотром местной полиции, их перевозят в Стамбул. Семью ожидает депортация в Россию.

Ранее сообщалось, что россиянка с 10-летним сыном улетела в Турцию 17 октября, забрав все документы и оставив личные вещи и технику. В последний раз семью видели в аэропорту Стамбула — москвичку с ребенком забирал неизвестный мужчина на легковом автомобиле.

Подруга Дарьи заметила, что молодая женщина некоторое время назад была сильно влюблена. Она уточнила, что москвичка была доверчивой, ее могли заманить мошенники.

*ИГ (ИГИЛ), запрещенная в России террористическая организация.