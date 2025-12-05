В Москве сына задержали за нападение на мать и убийство ее сожителя

Жительницу Москвы госпитализировали после того, как в ее жилье проникли воры. Об этом сообщает «112».

Инцидент произошел на Бутырском Валу, где в квартире женщина по имени Елена жила с возлюбленным. По информации Telegram-канала, сын женщины Максим вместе со знакомым проник в квартиру.

Там молодые люди якобы ударили мужчину ножом минимум 29 раз, травмы также получила мать. В результате партнер женщины умер на месте из-за тяжелых травм.

«Елене, к счастью, удалось спастись. Медики доставили женщину в больницу», – сообщается в публикации.

В результате подозреваемых задержали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство. С обоими фигурантами вскоре проведут необходимые следственные мероприятия.

Что стало причиной агрессии со стороны родственника, не уточняется. На данный момент следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

