Сотрудница российского банка украла у клиента 150 млн рублей

В Красноярске вынесли приговор сотруднице банка, укравшей у клиента 150 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

© Газета.Ru

Предварительно, в 2018 году женщина, занимавшая руководящую должность в банке, убедила клиента вложить средства под высокий процент. После поступления денег она под предлогом их возврата вынесла из банка наличными 150 млн рублей, а клиенту при этом были переданы фиктивные документы о вкладе. Когда подошел срок выплаты процентов, женщина уклонялась от платежей и отдавала меньшие суммы — потерпевший обратился в полицию.

В Москве работник банка украл из ячейки клиента 180 млн рублей

В марте 2020 года злоумышленница выехала в Турцию, и ее объявили в международный розыск. Затем ее задержали в Турции и экстрадировали в Россию.

В ее отношении возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Октябрьский районный суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей.