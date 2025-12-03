Школьница и бойфренд в Кузбассе убили мать за строгость

В Сети появились подробности жестокого убийства прокопчанки: дочь-подросток, которую подозревают в расправе, могла не выдержать излишнего контроля.

14-летняя школьница вместе с 16-летним бойфрендом спланировали нападение на её мать якобы из-за чрезмерной строгости, сообщает тг-канал Baza.

– Школьница зарезала свою мать из-за того, что та заставляла её сидеть с младшим братом, вовремя приходить домой и ругала из-за невыполненной домашки. Убить женщину ей помог бойфренд, – утверждает Baza.

Подельники по очереди били женщину ножом, пока та не скончалась. Тело перенесли в подвал многоквартирного дома, где труп нашёл сожитель на следующий день.

Подростков задержали. Юноша на допросе якобы заявил, что пошёл на убийство из любви к подруге.

Ранее в среду СК сообщил о кровавом убийстве 36-летней женщины в Прокопьевске. Подозревают в преступлении дочь и её приятеля. Решается вопрос о мере пресечения.