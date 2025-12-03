Россиянин попытался ввезти стероиды на лайнере в Турцию и получил три года колонии

Фитнес-инструктор из Сочи попытался ввезти на круизном лайнере стероиды в Турцию и получил за это три года колонии. Об этом пишет Telegram-канал Kub Mash.

27-летний Семен проработал тренером на десятках рейсов лайнера Astoria Grande. Сообщается, что перед очередным отправлением он взял с собой на борт посылку с нандролоном и тестостероном. В итоге его остановили по подозрению в контрабанде на турецкой таможне. Выяснилось, что он не задекларировал товары.

После этого Семен еще три недели проработал на лайнере, но в конце концов его задержали и отправили в СИЗО. 24 ноября ему дали три года колонии общего режима. Уточняется, что родные россиянина пытаются добиться смягчения приговора. Сестра тренера рассказала, что у молодого человека бронхиальная астма, и в накуренной камере он может задохнуться.

Ранее лайнер Astoria Grande с 600 пассажирами из России не пустили в Галапорт в Стамбуле в качестве ответной меры после недопущения турецкого парома Seabridge в Сочи после трех суток ожидания. Позже стало известно, что россиянам не вернули деньги.