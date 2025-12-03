Школьник устроил обыск дома, вскрыл сейф родителей и отдал мошенникам 12,5 млн рублей

Аферисты выманили у башкирского старшеклассника все накопления родителей, сначала они заставили подростка провести дома обыск в поисках наличных, а затем вскрыть сейф. Об этом сообщает УМВД республики.

В правоохранительные органы обратилась 43-летняя жительница Уфы, женщина сообщила, что ее 16-летний сын стал жертвой мошенников. Школьнику позвонили якобы из службы доставки и попросили назвать код из СМС-сообщения. Далее злоумышленники связывались с подростком от имени сотрудников ФСБ.

Аферисты сообщили юноше, что неизвестным удалось завладеть его данными, оформить доверенность на банковские счета его родителей, и если он хочет спасти все ценное имущество в доме, его необходимо как можно скорее задекларировать.

Угрожая уголовным преследованием, они заставили подростка собрать в квартире всю наличность в размере более 800 тысяч рублей, деньги он перевел через банкомат на «безопасный счет». Найденную дома валюту он передал курьеру. По данным портала «Башинформ», юноша также вскрыл домашний сейф. Общий ущерб составил 12, 5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.