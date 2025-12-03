Россиянин не убрал за своей собакой на улице и может "сесть" на 10 лет

Появились подробности нападения жителя Гурьевского района Калининградской области на полицейского.

По данным телеграм-канала Amber Mash, фигурант не убрал за своей собакой во время прогулки и получил замечание от прохожего. Хозяин животного начал словесную перепалку, потом произошла потасовка, и у прохожего выпала сумка.

Тогда собаковод, не думая долго, схватил эту сумку и с ней убежал. К нему вскоре приехали полицейские, чтобы задержать по подозрению в грабеже, но фигурант напал и на них.

Телеграм-канал уточняется, что одному сотруднику мужчина порвал форму, другому сломал палец. Ранее стало известно, что в региональном СК возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ.