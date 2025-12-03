Суд арестовал лишенного мандата депутата Госдумы Вороновского по делу о взятке

Лишенный мандата депутат Государственной Думы РФ Анатолий Вороновский отправлен в СИЗО по делу особо крупной взятке. Меру пресечения по ходатайству следствия избрал Басманный суд Москвы.

Вороновскому вменяют получение 25 млн рублей от стройфирмы из Дагомыса. Вину в получении взятки он отрицает. Политику грозит до пятнадцати лет колонии.

В ноябре Вороновский по представлению генпрокурора Александра Гуцана был лишен депутатской неприкосновенности. Во вторник Госдума на пленарном заедании постановила досрочно прекратить полномочия парламентария.