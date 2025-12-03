Россиянин ударил полицейского, прибывшего задерживать его за грабеж

Следователи СК в Калининградской области предъявили обвинение мужчине, который ударил полицейского во время задержания. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

Стало известно, что 33-летнему жителю Гурьевского района предъявили обвинение по части 2 статьи 318 УК РФ. По версии следствия, мужчина ударил полицейского по руке в тот момент, когда правоохранители прибыли для задержания по подозрению фигуранта в грабеже. Полицейскому, уточняется в сообщении, была причинена травма.

Фигурант задержан и допрошен, суд постановил заключить его под стражу до 30 января 2026 года. Расследование продолжается.