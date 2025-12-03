Водитель, которого насмерть придавило грузовиком, пролежал мертвым 10 часов

Выяснились подробности трагической смерти водителя фуры, которого придавило при ремонте тормозов на улице Вертолетчиков 2 декабря. Мужчина пролежал мертвым под прицепом около 10 часов.

© Московский Комсомолец

Как выяснил «МК», в роковой день 55-летний уроженец Тверской области, профессиональный водитель, загрузил на складе предприятия машину и около 12.00 отправился в сторону Торжка, где ждали товар. Через 15 минут у него заклинило тормоза. Водитель остановил машину, включил аварийные сигналы и полез под прицеп разбираться с неисправностью. По всей видимости, он нарушил технику безопасности, фуру перекосило, и она насмерть придавила несчастного.

Никто из прохожих не заметил случившегося. Тревогу забили родственники, так как водитель перестал выходить на связь. Ему несколько раз звонили днем, но трубку он не брал. В конечном счете вечером близкие связались его с руководителем, а тот по системе ГЛОНАСС увидел месторасположение фуры. Около 22.00 на месте выехали сотрудники предприятия и обнаружили под автомобилем с включенным двигателем бездыханного шофера. На родине у погибшего осталась жена и взрослый сын.