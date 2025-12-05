Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии выросло до 837

Число погибших в результате наводнений и оползней в Индонезии достигло 837. Более миллиона жителей были вынуждены покинуть свои дома, сообщает Национальное агентство по стихийным бедствиям.

«Обзор последствий стихийных бедствий: погибли 837 человек, пропали 545 человек, ранены 2,7 тыс. человек», — говорится в отчёте ведомства.

Стихийное бедствие вызвано обильными дождями, которые обрушились на провинции Северная Суматра, Ачех и Западная Суматра. Спасатели продолжают поиски 545 пропавших без вести.

Ранее в Российском союзе туриндустрии сообщили, что наводнение в южных провинциях Таиланда российских туристов не затронуло.