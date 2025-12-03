Осужден убийца, зарезавший мужчину на инвалидной коляске

Мособлсуд вынес приговор убийце, жертвой которого стал инвалид-колясочник.

Как стало известно «МК», инцидент произошел 3 октября прошлого года в подмосковном Одинцово. Мужчина выпивал с сожительницей и знакомым-инвалидом возле дома. Между собутыльниками произошел конфликт, после чего злодей сбегал домой за ножом, вернулся на улице и 6 раз ударил калеку. Инвалид скончался на месте. По информации помощника руководителя ГСУ СКР по Московской области Анны Тертичной, суд приговорил виновного к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.