Сотрудника железнодорожного депо осудили в Москве за убийство коллеги

В Москве вынесли приговор сотруднику железнодорожного депо, который в мае этого года зарезал своего коллегу во время совместной попойки.

Об этом в среду, 3 декабря, сообщили в пресс-службе московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

— Судом установлено, что в мае 2025 года в раздевалке пассажирского вагонного депо Москва-3 в ходе распития спиртных напитков на почве возникшего конфликта токарь нанес не менее шести ножевых ранений другому работнику депо, от которых последний скончался, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

На этом злоумышленника не остановился. Он ранил в голову охранника депо. Мужчина выжил благодаря вовремя оказанной медицинской помощи. Суд приговорил обвиняемого к 12 годам колонии. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

