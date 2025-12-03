Вынесен приговор по делу об убийстве в железнодорожном депо

© Наталья Мущинкина

© Московский Комсомолец

Суд вынес приговор по делу об убийстве в вагонном депо «Москва-3». Трагедия произошла после конфликта между рабочими.

Как сообщили «МК» в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, инцидент произошел в мае этого года. Токарь выпивал с другим рабочим в раздевалке, между мужчинами возникла ссора, в ходе которой токарь набросился на коллегу с ножом и ударил его 6 раз. От полученных ранений собутыльник скончался на месте. Подоспевшему на шум охраннику злоумышленник также причинил ножевые ранения, но его спасли врачи.

Мещанский суд приговорил токаря, жителя Омска, к 12 годам колонии строгого режима.

Суд вынес приговор по делу об убийстве в вагонном депо «Москва-3». Трагедия произошла после конфликта между рабочими.

Как сообщили «МК» в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, инцидент произошел в мае этого года. Токарь выпивал с другим рабочим в раздевалке, между мужчинами возникла ссора, в ходе которой токарь набросился на коллегу с ножом и ударил его 6 раз. От полученных ранений собутыльник скончался на месте. Подоспевшему на шум охраннику злоумышленник также причинил ножевые ранения, но его спасли врачи.

Мещанский суд приговорил токаря, жителя Омска, к 12 годам колонии строгого режима.