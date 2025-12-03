Мужчина украл в Москве сумку с 1,5 миллиона, потерянную жителем Подмосковья

Мужчина украл сумку с более 1,3 миллиона рублей в кафе на Новоухтомском шоссе в Москве. Ее там оставил 25-летний житель Подмосковья.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 3 декабря, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

— В полицию обратился 25-летний житель Подмосковья с заявлением о краже. Он сообщил, что в кафе на Новоухтомском шоссе неизвестный забрал его забытую сумку, в которой находились около 1,5 миллиона рублей и документы, после чего скрылся, — рассказали на сайте ведомства.

Подозреваемого поймали на Волжском бульваре. Похитителем сумки с деньгами оказался житель Армавира. В отношении 48-летнего мужчины завели уголовное дело. Он успел потратить часть денег, остальное имущество вернут владельцу. Злоумышленника заключили под стражу.

Ранее водитель автобуса в Москве присвоил себе сумку с деньгами, которую оставила пассажирка. Внутри мужчина нашел 200 тысяч рублей, документы девушки и украшения. Впоследствии подозреваемого задержали. Он продал драгоценности девушки, а деньги потратил. Теперь мужчине грозит колония.