Отдых за границей для россиян обернулся атакой ядовитых муравьев

На Пхукете, в роскошной вилле, российские туристы столкнулись с ядовитыми огненными муравьями. Эти насекомые совершают нападение на людей огромными группами, и их укусы могут привести к потере сознания или анафилактическому шоку, сообщает Shot.

По информации Telegram-канала, о проблеме сообщила пара из российской столицы, прибывшая на остров. Супруги арендовали виллу с видом на пляж Карон, проживание им обходилось в 26 тысяч рублей в сутки.

Пару не пугали ящерицы, такие как вараны и гекконы, которые могли свободно перемещаться по территории. Однако их отдых был испорчен из-за огненных муравьев, которые уже утром оказались в их постели. Супруги утверждают, что не оставляли никакой пищи в кровати, поэтому для них остается загадкой, как муравьи смогли проникнуть в их номер. На их телах появились волдыри, а у мужчины укусы покрыли всю руку до плеча.

Огненные муравьи представляют серьезную угрозу. Они ядовиты и часто атакуют большими группами. В некоторых случаях нападения приводят к анафилактическому шоку и обмороку. Чаще всего укусы вызывают болезненные волдыри, жгучую боль и зуд.