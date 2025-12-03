В Приморье студент колледжа избил двух школьников из-за конфликта со сверстницей

В Приморском крае возбуждено уголовное дело после избиения двух шестиклассников студентом колледжа. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ 3 декабря, передает РИА Новости. Инцидент произошел в Находке на почве конфликта между школьниками.

По данным правоохранительных органов, 18-летний учащийся колледжа избил двух 12-летних подростков, а накануне — еще одного мальчика того же возраста. Конфликт возник из-за неприязненных отношений между одним из пострадавших и его одноклассницей. Девочка пожаловалась на это своему знакомому, после чего студент решил «разобраться» с обидчиками.

Полиция сообщила, что подозреваемый полностью признал вину и раскаялся. Уголовное дело возбуждено по статьям 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и 213 (хулиганство) УК РФ. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по расследованию.