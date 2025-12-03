Пьяный мужчина проник в школу на Варшавском шоссе в Москве

Пьяный мужчина пробрался в школу, расположенную на Варшавском шоссе в Москве, начал там материться и проявлять агрессию, а затем успокоился и уснул. Его задержали правоохранители.

Об этом в среду, 3 декабря, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе столичной Росгвардии.

— Росгвардейцы обнаружили в одном из коридоров образовательного учреждения неизвестного гражданина в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина, не предъявивший внятных объяснений своего нахождения в школе, сел у стены и вскоре уснул, — рассказали в пресс-службе ведомства.

До этого правонарушитель громко ругался матом и проявлял агрессию. В связи с этим охранник школы вызвал на место наряд. Росгвардейцы вывели мужчину из учреждения и доставили его в отделение полиции. Там с ним разберутся в обстоятельствах произошедшего.

Ранее другой мужчина проник в школу на северо-западе Москвы. Он залез в учреждение через окно. Неизвестного мужчину заметили и вызвали росгвардейцев. Стражи порядка задержали правонарушителя. Позднее выяснилось, что мужчина прятался в школе, так как ранее обокрал квартиру в столице.