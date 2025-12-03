Российская школьница с другом забила мать ножом и бросила ее в подвал

В Кузбассе двух подростков заподозрили в расправе над женщиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Женское тело с признаками насильственной смерти обнаружили в Прокопьевске 2 декабря. Было возбуждено уголовное дело, правоохранители установили причастность к преступлению 14-летней дочери потерпевшей и ее 16-летнего знакомого.

По версии следствия, 1 декабря подростки поочередно нанесли женщине удары ножом в область головы и тела. Ранения оказались несовместимы с жизнью. После этого несовершеннолетние попытались спрятать тело и отнесли его в подвал дома. Там его нашел сожитель женщины.

Решается вопрос о предъявлении обвинения избрании меры пресечения подросткам.

