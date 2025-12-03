На побережье Каспийского моря в Дагестане нашли сотни мертвых тюленей

В республике Дагестан нашли 484 мертвых тюленя. Причина гибели млекопитающих неизвестна, сообщает Telegram-канал минприроды региона.

«Для принятия необходимых мер реагирования и установления причин гибели животных Минприроды РД в срочном порядке направлены обращения во все ответственные структуры», — сказано в сообщении.

Уточняется, что специалисты уже провели обследование побережья Махачкалы, Карабудахкентского, Каякентского и Дербентского районов.

В ведомстве отмечают, что гибель этих животных в период миграции – ежегодный природный феномен на всем Каспии, включая побережья Дагестана, Калмыкии и Казахстана. Научные исследования за последние несколько лет ни разу не подтвердили версии о массовых инфекционных заболеваниях, отметили там.

Основной причиной, по мнению ученых, является асфиксия животных при прохождении через зоны мощных выбросов природного газа со дна моря, связанных с сейсмической активностью, заключили в Минприроды.