Экс-главе евродипломатии предъявлены подозрения в нецелевом расходовании средств

Экс-главе Евродипломатии Федерике Могерини заявлены подозрения в нецелевом расходовании средств Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости

Также по этой статье подозреваются еще два еврочиновника. Они находятся не под стражей.

2 декабря Могерини была задержана в Бельгии по делу о мошенничестве, связанном с программой обучения дипломатов в Колледже Европы, который она ныне возглавляет. Кроме нее задержаны еще двое, в том числе экс-генсек Европейской службы внешних связей Стефано Саннино. Следствие подозревает ее в коррупции, конфликте интересов и нарушении профессиональной тайны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого европейская прокуратура (EPPO) подтвердила информацию об обысках в штаб-квартире дипломатической службы Евросоюза (ЕС) в Брюсселе.

Задержана экс-глава европейской дипломатии

По данным прокуратуры, обыски проводились в нескольких зданиях колледжа и дипслужбы, а также в домах подозреваемых.