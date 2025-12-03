Девочек-подростков доставили в полицию после драки на вокзале в Павловске

Троих девочек 15–17 лет доставили в полицию после драки на железнодорожном вокзале в Павловске под Санкт-Петербургом. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Поводом для проверки стало видео потасовки, появившееся в одном из мессенджеров: по данным полиции, конфликт произошёл 30 ноября.

«Полицейские установили личности несовершеннолетних участниц конфликта. Ими оказались три девушки, в возрасте от 15 до 17 лет, обучающиеся в различных учебных заведениях. Они были доставлены в полицию и после опроса переданы родителям», – говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что у подростков обнаружили ушибы и ссадины, они лечатся дома.

Родителей девочек привлекли к административной ответственности за ненадлежащее воспитание. После инцидента школьниц поставят на профилактический учёт.

«Материалы полицейской проверки переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. Устанавливаются иные участники потасовки», – добавили в ГУ МВД.

