Экс-сотрудников ФНС из российского региона захотели лишить имущества

Генпрокуратура просит обратить в доход государства имущество, в том числе люксовые автомобили, бывших сотрудников ФНС России по Ингушетии. Об этом сообщает ТАСС.

В Гагаринский районный суд Москвы поступил соотвествующий иск. В нем указано. что бывшие должностные лица ФНС России по Ингушетии совершили преступление и причинили ущерб бюджету на сумму 137 миллионов рублей.

