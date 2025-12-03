Члена банды Басаева и Хаттаба приговорили к девяти годам тюрьмы

Южный окружной военный суд приговорил члена бандоформирования Басаева и Хаттаба к девяти годам тюрьмы.

Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

«Альберт Елакаев признан виновным и приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что осужденный причастен к нападению на Ботлихский район Республики Дагестан в августе 1999 года. Тогда погибли 33 военнослужащих, еще 34 получили ранения.

В ФСБ подчеркнули, что продолжают поиск преступников, участвовавших в том нападении.