Члена банды Басаева и Хаттаба приговорили к девяти годам тюрьмы
Южный окружной военный суд приговорил члена бандоформирования Басаева и Хаттаба к девяти годам тюрьмы.
Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.
«Альберт Елакаев признан виновным и приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что осужденный причастен к нападению на Ботлихский район Республики Дагестан в августе 1999 года. Тогда погибли 33 военнослужащих, еще 34 получили ранения.
В ФСБ подчеркнули, что продолжают поиск преступников, участвовавших в том нападении.