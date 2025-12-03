В Кузбассе 14-летняя школьница вместе с приятелем убила мать

В Кемеровской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 36-летней женщины. Установлено, что к совершению жестокого преступления причастны четырнадцатилетняя дочь убитой и ее шестнадцатилетний приятель.

Тело жительницы города Прокопьевска было обнаружено в подвальном помещении многоквартирного дома с признаками насильственной смерти.

"По указанному адресу незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа", - сообщили в ГУМВД России по Кемеровской области.

Как было установлено, убийство произошло 1 декабря в квартире дома на улице Институтской. Подростки нанесли женщине множество ударов ножом в область головы и шеи.

"От полученных травм потерпевшая скончалась на месте, - сообщает СУ СКР по Кемеровской области. - С целью сокрытия преступления подозреваемые переместили тело в подвал дома, где оно позже было обнаружено сожителем погибшей".

Подозреваемые задержаны, с ними работают следователи. Отмечается, что подростки ранее не состояли на профилактическом учете.

"В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрические и судебно-медицинские, которые должны установить причину смерти и психическое состояние несовершеннолетних в момент инкриминируемого им деяния", - пояснили в СК.

На месте происшествия изъяты предполагаемые орудия преступления, допрашиваются свидетели.