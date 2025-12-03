Протеже Жириновского, севший за убийство, пытается выйти на свободу

Бывший депутат ЛДПР Виктор Загородников, который был осужден за заказное убийство прокурора города Братска, пытается освободиться из мест лишения свободы. По информации, опубликованной Shot, Загородников подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, ссылаясь на состояние здоровья.

© Telegram-канал SHOT

По данным Telegram-канала, Загородников, отбывающий 20-летний срок, последнее время часто жалуется на проблемы со здоровьем. Сейчас он отсидел уже 17 лет и стремится выйти на свободу. Все медицинские документы подготовлены, и подано ходатайство на условно-досрочное освобождение.

В 2008 году Загородникова арестовали по подозрению в заказе убийства прокурора города Братска Александра Синицына. В 1999 году его подкараулили и расстреляли у дома. Прокурор занимался самыми громкими уголовными делами города, что не устраивало местную преступность, включая братскую организованную преступную группировку (ОПГ).

Подозреваемых удалось задержать только спустя несколько лет. Среди них были бывший начальник УВД Братска Владимир Утвенко, бывший депутат городской думы Вадим Моляков и депутат ЛДПР Загородников. Все эти люди были активными участниками ОПГ и организовали убийство Синицына. Стоимость жизни прокурора оценили в 1,5 миллиона рублей. На момент ареста Загородникова еще пятеро участников преступления уже отбывали наказание за другие преступления.

Найдено несбывшееся предсказание Жириновского

Жириновский лично пытался освободить члена ЛДПР из-под ареста, обращаясь даже к Бастрыкину. Он утверждал, что уголовное дело против куратора их иркутского отделения — это попытка повлиять на выборы в регионе, чтобы не допустить успеха ЛДПР. Однако защита Жириновского не сработала. Загородникова и других членов ОПГ приговорили к тюремному заключению по статьям «Убийство» и «Бандитизм».