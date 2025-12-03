После нападения собак на девочку задержаны ответственные за отлов в Татарстане

В Зеленодольском районе Татарстана возбуждено уголовное дело после нападения стаи собак на 9-летнюю девочку. Инцидент произошёл 28 ноября в посёлке Васильево, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Следствие квалифицировало происшествие по двум статьям — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатность. В рамках расследования задержали руководителя и работника фонда «Кот и Пёс», отвечавшего за отлов безнадзорных животных. По версии следствия, организация не приняла необходимых мер для изъятия агрессивных собак. В ближайшее время фигурантам предъявят обвинение, следователь ходатайствует об их аресте.

Установлено, что на ребёнка напали собаки, содержавшиеся бесконтрольно на территории садового товарищества «Здоровье» и свободно выходившие на прилегающие участки. Девочка получила множественные травмы. Глава республики Рустам Минниханов заявлял, что состояние пострадавшей оценивалось как тяжёлое. Руководитель Зеленодольского района Михаил Афанасьев уточнил, что стаю подкармливал один из работников соседних садовых товариществ.

Фонд «Кот и Пёс» зарегистрирован в Казани в 2015 году. В январе 2025 года организация заключила контракт с местным ЖКХ на сумму около 5,3 млн рублей. Документ предусматривал отлов, транспортировку и содержание животных без владельцев.