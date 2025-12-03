Суд арестовал главу отдела СУСК по Кузбассу Харитонова
Центральный районный суд Новосибриска принял решение арестовали главу второго отдела по расследованию особо важных дел СУСК РФ по Кемеровской области по Кузбассу Леонида Харитонова. Об этом в среду, 3 декабря, сообщили в пресс-службе общей юрисдикции по региону.
Мужчина обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Постановление инстанции уже вступило в законную силу.
— Постановлением Центрального районного суда Новосибирска в отношении Харитонова Леонида Сергеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 23 суток, — добавили в сообщении.
