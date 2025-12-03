Названа истинная причина атак Киева на танкеры в Черном море
Атаки на суда в Черном море направлены на обострение отношений Турции и России. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил турецкий политический эксперт и журналист Ибрагим Карагюль, отметив, что обе страны должны не поддаваться на провокации.
Карагюль отметил, что действия сторон украинского конфликта превращают Черное море в «море войны». Атаки на экономические цели не только приостанавливают торговлю, но и втягивают в конфликт другие страны.
Напомним, что 2 декабря российский танкер с подсолнечным маслом подвергся атаке беспилотника в Черном море. Судно смогло самостоятельно дойти в порт. До этого в Черном море были атакованы еще два танкера.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что угрозы безопасности судоходства в исключительной экономической зоне страны являются неприемлемыми. Президент России Владимир Путин называл атаки на танкеры пиратством.