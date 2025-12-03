В Воронежской области повреждены резервуары с топливом при атаке ВСУ

Парламентская газетаиещё 9

Несколько резервуаров с топливом в ночь на 3 декабря получили повреждения при атаке беспилотников по Воронежу. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

В Воронежской области повреждены резервуары с топливом при атаке ВСУ
© РИА Новости

По его словам, всего средствами противовоздушной обороны было сбито четыре украинских беспилотника. 

Травм в результате атаки никто не получил. В одном из районов в результате падения обломков дронов оказались незначительно повреждены несколько резервуаров с топливом. Возгорания ГСМ удалось избежать. 

промо изображение