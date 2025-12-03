Стала известна дата оглашения приговора по делу Фургала

В среду будет оглашен приговор бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Об этом сообщает РИА Новости.

Заседание по второму уголовному делу Фургала начнется 3 декабря в 12:00 мск в Бабушкинском суде Москвы.

15 октября гособвинение попросило суд приговорить Фургала к 25 годам лишения свободы по делу о хищениях и создании преступной группировки.

Квартиру Фургала выставили на торги

В феврале 2023 года Люберецкий суд Подмосковья приговорил Сергея Фургала к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации расправ и покушении на жизнь. Второе уголовное дело — о хищении активов «МСП Банка» — находится на рассмотрении в Бабушкинском суде Москвы. В числе обвиняемых 10 человек, в том числе сотрудники предприятий группы «Торэкс».

Сам Фургал вину не признает. Во время заседания Хабаровского краевого суда, в котором он участвовал по видеосвязи из московского следственного изолятора «Лефортово», Фургал отметил, что за 5 лет следствия у него не нашли ни счетов, ни имущества, кроме построенного в 2003 году дома, автомобиля и машины для тайги.

Ранее жилье Фургала во Владивостоке арестовали и выставили на торги.