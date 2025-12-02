Рязанец украл у работодателя товары на 34 млн рублей

В Рязанской области передано в суд уголовное дело о мошенничестве в отношении 36-летнего мужчины, который за четыре года украл у работодателя товаров на 34 млн рублей. Об этом сообщает областная прокуратура.

Следствие установило, что обвиняемый работал менеджером по продажам в коммерческой организации. С июля 2018 года по ноябрь 2022 года он, используя доступ к базе данных, создавал фиктивные заявки на отгрузку и доставку товаров, но указывал ложные адреса поставки.

Имущество компании поставлялось неустановленным лицам. Менеджер подделывал данные, чтобы мошенничество не обнаружили. Когда о хищениях стало известно, в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело, общий ущерб составил 34 млн рублей. Материалы расследования направлены в суд, фигуранту может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого москвич несколько месяцев забирал миллионы из сейфа на работе. Мужчина занимал должность офисного работника в компании, которая занимается разработкой и реализацией дизайн-проектов. Воспользовавшись доступом к сейфу, подозреваемый несколько месяцев забирал оттуда деньги. В общей сложности предприниматель не досчитался 14 млн рублей.