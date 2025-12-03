Хакеры назвали украинское подразделение, атаковавшее танкеры у берегов Турции

Атаку на российский танкер Midvolga 2 и другие суда у берегов Турции совершили военнослужащие 385-й бригады морских беспилотных комплексов Военно-морских сил (ВМС) Украины. Об этом РИА Новости заявил участник пророссийской группировки хакеров Beregini.

© Газета.ru

Хакеры группировок Beregini, Killnet и «Кибер Серп» взломали один из персональных компьютеров командования ВМС Украины и получили доступ к спискам личного состава, причастного к недавним нападениям на суда в Черном море. Среди них военнослужащие 1-го дивизиона беспилотных надводных комплексов 385-й бригады.

Собеседник агентства подчеркнул, что обнародование этих данных позволит специальным службам России и всему миру узнать имена и лица украинских военнослужащих, причастных к совершению военных преступлений . По его словам, именно они причастны к совершению военных преступлений в исключительной экономической зоне Турции.

2 декабря у берегов Турции в Черном море атаковали танкер Midvolga 2 под российским флагом. Судно с грузом подсолнечного масла следовало из России в Грузию, когда по нему ударил беспилотник.

28 ноября два танкера под флагом Гамбии загорелись в Черном море недалеко от турецкого побережья. Характер ЧП был обозначен как «внешнее воздействие». Судно Virat получило удар примерно в 35 морских милях от побережья Турции. Его капитан сообщил об атаке беспилотников на судно. Второй танкер, Kairos, следовавший из Египта в Новороссийск, возможно, подорвался на морской мине.

