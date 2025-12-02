Задержан первый заммэра Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде во вторник, 2 декабря, по подозрению в превышении должностных полномочий задержан первый заместитель мэра города Сергей Егоров. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

© Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

По данным газеты, силовики днем провели акции на третьем этаже администрации города, где находятся кабинеты мэра и его заместителей.

Журналисты заметили, что в мэрии города официально факт задержания чиновника не подтвердили, отметив только, что «администрация города оказывает необходимое содействие правоохранительным органам, которые обладают всей информацией по сложившейся ситуации».

Источник в правоохранительных органах пояснил, что в настоящее время идут следственные действия, завтра, 3 декабря, в суде Московского района Егорову будет избрана мера пресечения.

Сергей Егоров начал работу в мэрии в 2007 года в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами. С сентября 2022 года исполнял обязанности первого заместителя главы администрации.

В августе 2025 года официально был назначен первым заместителем главы администрации. Его предшественник был арестован по подозрению в получении взятки в размере 55 млн рублей.