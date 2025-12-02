В Германии нашли обезглавленную женщину и брошенного в монастыре младенца

В Германии турист обнаружил тело обезглавленной 32-летней беженки из Эритреи без рук. Позднее ее трехмесячного сына нашли подброшенным в монастыре.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 2 декабря, сообщило британское издание The Daily Star.

— Обезглавленное тело матери было обнаружено туристом в Германии. Последняя ужасная находка последних недель, после того как пару рук нашли выброшенными на близлежащей автомагистрали. Судмедэксперты связали обезглавленное тело с расчлененными руками, но ее голова так и не найдена, — говорится в материале.

Сначала полицейские обнаружили отрубленные руки, которые после экспертизы были идентифицированы как принадлежащие 32-летней беженке из Эритреи — государства, расположенного в Восточной Африке на побережье Красного моря. Затем в лесу в 112 километрах от этого места нашли обезглавленное тело.

Правоохранители организовали проверку в приюте для беженцев в Бонне, где жила женщина, но там ее никто не искал. Ребенка погибшей нашли в монастыре города Гессен — он был завернут в одеяло и лежал в коляске. Рядом с младенцем находилась бирка с именем и датой рождения, что помогло установить связь с погибшей матерью, передает издание.

30 октября появились сообщения о том, что житель Екатеринбурга во время пробежки в местном Юго-Западном лесопарке обнаружил обезглавленное тело голой женщины с кольцом на пальце.