Профессор из Петербурга потерял 2,9 млн, поверив в обвинения в спонсировании ВСУ

В Санкт-Петербурге задержали курьера мошенников, который обманул профессора. Об этом сообщает ГУ МВД по городу и области.

Накануне профессор одного из петербургских вузов, живущий на улице Зайцева в Кировском районе, обратился в полицию. В заявлении он указал, что стал жертвой аферистов, отдав им 2,9 млн рублей.

По словам петербуржца, с 21 ноября ему ежедневно, в течение недели звонили незнакомцы, выдававшие себя за сотрудников различных служб, и пугали грядущей проверкой из-за «спонсирования ВСУ». Они убедили профессора в необходимости защитить сбережения от ареста они и передать деньги курьеру.

Им оказался 25-летний охранник одного из местных ТЦ. Мужчина был задержан 29 ноября за совершение аналогичного преступления. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ведется следствие.