Посетившие «медицинский центр» в Малайзии туристы из Европы и Китая оказались под арестом из-за участия в мужских оргиях (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Об этом сообщило издание Daily Star.

28 ноября полиция устроила облаву на липовое медучреждение в пригороде Чоу-Кит города Куала-Лумпур. «Мы задержали 201 посетителя и семь сотрудников в возрасте от 19 до 60 лет, в том числе 24 иностранца», — сообщил заместитель начальника полиции Датук Мохд Азани Омар.

Во время задержания отдыхавшие в заведении посетители пытались прикрыть гениталии полотенцами и спрятать свои лица. Всех мужчин обвинили в участии в противоестественном половом акте, что карается уголовным преследованием в стране. Среди обвиняемых оказались туристы из Великобритании, Китая, Бразилии, Германии, Южной Кореи и Испании, их арестовали на два дня для проверки.

«Мы также изъяли презервативы и ряд других предметов, которые, предположительно, использовались в аморальных целях», — добавил Омар.

Вскоре 171 человека освободили из-под стражи после того, как мировой судья отклонил ходатайство полиции о продлении срока ареста. Судья сообщил офицерам, что в соответствии со статьями 377 («неестественное сношение») и 372 («эксплуатация проституции») Уголовного кодекса страны они не могут продолжить дело, потому что «ни одна из сторон не признала, что стала жертвой эксплуатации». Уточняется, что в Малайзии оральный и анальный секс считаются преступлениями, наказуемыми тюремным заключением на срок до 20 лет и поркой.

Ранее трансгендеры (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) шпильками разбили голову российскому туристу в Таиланде. 27-летний россиянин отказался провести время с ними и обругал их нецензурной бранью.