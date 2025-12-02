В Москве офицера осудили на 19 лет колонии за убийство сослуживца и таксиста

2-й Западный окружной военный суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима российского офицера Владимира Парфирьева по уголовному делу о двойном убийстве, покушении на другое убийство и угоне автомобиля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Парфирьев в состоянии алкогольного опьянения совершил в марте 2025 года убийство сослуживца и водителя такси на трассе М-5 "Урал". Также он предпринял попытку убить очевидца этого двойного убийства и угнал автомобиль. Парфирьев вину признал полностью и показал в суде, что под действием алкоголя решил совершить убийства, поскольку принял сослуживца и водителя такси за украинских военнослужащих, взявших его в плен. По совокупности совершенных преступлений суд приговорил его к наказанию в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.