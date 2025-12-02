На Кировоградской улице в Москве устранена утечка газа

Утечка газа возле корпуса 2, дома 2, на Кировоградской улице в Москве оперативно устранена. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу АО "Мосгаз".

Инцидент произошел из-за повреждения газопровода при производстве работ сторонней организацией, уточнили в Мосгазе. На место ЧП оперативно прибыла аварийно-спасательная бригада, и утечка была устранена.

В Мосгазе отметили, что никакой угрозы для населения не было, а газоснабжение не прекращалось.

Всего с начала 2025 года специалисты Мосгаза провели плановое обслуживание более 1,6 миллиона газовых плит, то есть около 90% от всего газифицированного жилого фонда столицы. Уточнялось, что плановое техническое обслуживание проводится ежегодно во всех домах, подключенных к газу.