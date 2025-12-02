Подростки напали на девушку и ее парня в московском бизнес-центре

Подростки напали на девушку и ее парня в бизнес-центре «Московский». Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, 30 ноября три подростка зашли в бизнес-центр «чтобы погреться». В процессе они громко кричали и матерились, что не понравилось визажисту, которая обслуживала беременную клиентку. Девушка попросила подростков покинуть помещение, но они проигнорировали просьбу.

В какой-то момент девушка взяла вещи одного из них, чтобы спровоцировать уход. Тогда со стороны гостей началась агрессия в ее адрес — один из парней начал толкать визажиста и плевать в нее. Толпу удалось выгнать, но через какое-то время самый агрессивный из подростков вернулся. Он ударил девушку ногой, а потом повредил стеклянную дверь, которую визажист успела закрыть.

Прогнать дебошира попытался парень пострадавшей — он попытался успокоить подростка, но тот внезапно распылил ему в лицо перцовый баллончик. В результате мужчина получил химический ожог обоих глаз. По факту произошедшего он написал заявление в полицию. Личности подростков пока не установлены.

